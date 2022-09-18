Попрошу вас перейти до так званого детального аналізу чуда на Харківському напрямку. Ми розуміємо, що ЗСУ вдарили настільки потужно, що російський фронт посипався.

Власне тим успіхом ви завдячуєте тому, що від 3 квітня цього року проводили оборонну операцію в районі Донбаської дуги, на Донбасі. І в проведеній вами битві військом керували дуже добре, ви дуже добре захищалися, чим знекровили російську армію. Росіяни втратили там свої найкращі війська, ламаючи зуби об вашу оборону на Донбасі. Ви завдали росіянам неймовірних втрат на Донбасі. Росіяни втратили свій потенціал. І завдяки цій обороні, яка виснажила росіян, зможете вигравати наступні бої. Повторюю, першою найбільшою битвою, вашим найбільшим успіхом є ваша оборона на Донбасі. Той командир, який 4 місяці вів ту оборону з успіхами для мене є вашим героєм. А всі інші операції зараз є наслідком того, що ви виснажили російську армію на Донбасі і вона вже не має сил захищатись чи битись. І те, що відбулося на Харківському напрямку – це результат двох чинників. Перший – те, що росіяни зазнали поразки на Донбасі, а другий – те, що ваш президент і політики ввели росіян в оману щодо намірів проведення головної операції, головного удару. Говорив президент Зеленський та ваші командири, що маєте намір зробити це на Півдні, на Херсонському напрямку, там також проводились операції для заплутування, використовувалось багато засобів, власне під цим прикриттям ви зібрали військо на півночі, на схід від Харкова, на півдні від Чугуєва, і вдарили по російській обороні, яка не була готова і складалася зі слабкого війська, бо найкращі війська пішли згідно з вашими бажаннями на південь України, на Херсонський керунок. Бо це ви заплутали росіян щодо своїх намірів. Звідти цей успіх на Харківському напрямку. І здається, що це блискавична битва, у якій ви розбили всі російські сили, які перебували на сході від річки Сіверський Донець та на північ від Ізюму. Зараз вони ще намагаються окопатись і оборонятись, але на мою думку, цей ваш удар з півдня вздовж східного берега річки Оскіл зруйнує російську оборону і росіяни підуть на північ за кордон, бо вже не мають тих резервів, якими могли б закрити ті позиції. І не мають резервів, які могли б затримати ваш наступ. Не знаю, які мають наміри українські командири. Чи хочуть далі бити росіян у Харківській області, але видається, що варто це завершити.

Пане генерале, ми не любимо росіян, навіть холодно їх ненавидимо, але ми ніколи не думали, що їхні командири настільки дурні або некомпетентні. Як так могло трапитися, що вони зробили настільки велику помилку.

Це свідчить про те, що російські командири – слабкі командири. Я їх особливо не знаю, але вони точно слабкі або ж погано підготовані, оскільки дали себе обдурити щодо перебігу тієї головної операції. Вони були переконані, що вона буде на півдні, перекинули туди війська, а ви вдарили на півночі. Я б сказав, що це шкільна помилка росіян. Виглядає на те, що вони не в стані спрогнозувати хід операції. І зараз це одна дуже важлива річ, перевага, яку ви маєте, це ваша розвідка, яка детально моніторить пересування російських військ. В свою чергу росіяни не можуть розвідати маневрів ваших військ. Отож, маєте перевагу у розвідці над ними, а перевага у розвідці – це перевага інформаційна. А коли є ця перевага, ви знаєте, де вдарити і коли вдарити.

Я б хотів подякувати і Польщі, яка знайшла можливість виділити нам так звані "Краби". Адже ми все ще чекаємо на "леопарди" з Німеччини, що є досить дивною ситуацією. Як ви загалом оцінюєте ту західну допомогу? Йдеться про ті країни, які обіцяють нам допомагати, наприклад Іспанія, Німеччина, але по сьогодні ми тих танків не бачимо. Що відбувається на вашу думку? Вони бояться росіян чи можливо вони вважають, що Україна не повинна перемогти росіян, бо Росія може застосувати ядерну зброю? Як загалом виглядають ті переговори?

Першим питанням були танки "леопарди", німці вже не мають, що вам дати, бо вони "леопардів" вже не мають. А те, що мають, те, що дають чехам, то є брухт, краще того не брати. Як танкіст, який знає ті танки, я вам цього не раджу.

Краще, аби американці дали вам свої "Абрамси", або Польща свої "леопарди", але це вже справа політиків.

Проте, якщо говорити про західні країни, які повинні вам допомагати, які декларують допомогу, а насправді не допомагають. Схоже на те, що політика Берліна, Парижа, Мадрида є політикою, яка опирається на очікування до Путіна. То є, пане редакторе, дії, які сприяють затягуванню війни. Берлін, Париж і Мадрид, на мою думку, провадять таку політику, яка має слугувати затягуванням війни. Це для мене незрозуміло, бо через них та війна буде довшою. Якщо вони не виділяють допомоги для вас, то вони її саботують, тобто сприяють Путіну. А Путін у цей момент грає лише на одне – протриматись осінь й зиму до весни, якщо буде інший сценарій, то ви його розіб’єте та викинете до кінця жовтня з України. Так певно й буде. Але тут не може бути ігор Парижа, Берліна і Мадрида на Путіна, бо це тільки спричинить затягування війни, спричинить більше жертв в Україні у тій війні. А цього допустити не можна. Використання ядерно зброї? Пане редакторе, я вважаю, що Путін не використає ядерну зброю, там звісно є ідіоти, але не аж такі, щоб хотіти використати ядерну зброю, по-перше. По-друге, вони мусять рахуватися з тим, що чітко говорять і американці, хто знає: якби використали ядерну зброю, чи не отримали б відповіді.

Але у будь-якому випадку зараз ми маємо конвенційну війну. І ви дуже точно назвали критичну дату для російського війська. Проте не відомо, що буде із допомогою, що буде з танками і так далі. Але входимо, вже ввійшли, в осінню кампанію і чекає на нас зимова кампанія.

Загалом росіяни зовсім не готові до зими, на мою думку, власне через те, що вони мають важкі війська.

Вони мають війська танкові та механізовані, тому восени й взимку мають обмежені можливості ведення бойових дій. Тим часом Україна має над ними перевагу, бо попри танкові та механізовані війська, маєте легкі формування, з легким бойовим спорядженням, які можуть провадити діяльність за будь-яких погодних умов. Тому я вважаю, що ви матимете перевагу, бо зможете вести бойові дії весь час завдяки потенціалу легких військ. Легкі броньовані машини, багато легкої піхоти, Нацгвардія. Маєте набагато більше можливостей, ніж росіяни. Бо вони будуть окопуватись та ховатись за танками, оскільки нічого більше не мають. На мою думку, росіяни вже перейшли до оборони на всьому фронті. І за будь-яку ціну намагатимуться той фронт втримати, щоб не дати себе викинути за межі кордону до своєї країни. Натомість ви маєте різні можливості, маєте легкі війська, і маєте їх багато, тому зможете проводити несподівані атаки, бити росіян увесь час.

Пане генерале, а чого бояться росіяни? Тобто російські військові, вони бояться якогось потужного наступу на півдні, чи вони бояться, що частина їхніх солдатів потрапить до якоїсь пастки, чи вони бояться ракетних ударів по їхніх базах, наприклад, у Криму?

Передовсім вони бояться Путіна. Бо Путін рубає голови, стинає й викидає. Того вони найбільше бояться. Але очевидно, що бояться й української армії, оскільки не в стані передбачити того, що вона може зробити, неочікувані атаки, удари і так далі. Як на мене, після результатів у Харківській області наступною має бути битва на Херсонському напрямку. Звичайно, на тому напрямку слід знищити переправу російських військ через Дніпро і

тих 20 тисяч, які там ще лишились, взяти в полон, бо це голодні війська без амуніції, вони вже нічого не мають, хіба будуть траву їсти в степах, бо забезпечення вже давно не мають.

Тому це військо треба взяти голодним, тоді воно здасться саме. Тим паче, що те військо дуже деморалізоване. І росіяни за будь-яку ціну хочуть втримати лінію Дніпра, щоб українці не перейшли Дніпро на Херсонському керунку та не вдарили по Криму. Цього вони панічно бояться. Бо, якщо б ви так вдарили, то перетинаєте їм сухопутний зв’язок Росії з Кримом. А це власне було одним із приводів так званої "спеціальної операції". Якщо б вам вдалося таке зробити ще цього року, тоді росіянам залишиться лише вийти з цієї війни і просити про мир. На мою думку, вони тієї війни вже не виграють, а зараз є час для вас, щоб докінчити те військо на Херсонському напрямку, і звичайно відбити Харківську область. І що також дуже важливо, як на мене, це остаточно ліквідувати Луганську й Донецьку "народні республіки". Треба відбити і повиганяти тих різних автономістських повстанців, які там повиростали, бо там їхнє місце, а автономії жодної там не буде, бо то є ваші території і мусите мати ваші області у вашому ж підпорядкуванні.

Але з іншого боку Росія пробує постачати свої війська на правому березі Дніпра. І розуміємо, що вони намагатимуться організувати можливо повітряні мости або інші способи саме через те, як ви добре сказали, що голодний російський солдат піде здаватися.

Ви дуже ефективно розбиваєте їхні понтонні переправи, вони не мають забезпечення, у них закінчується амуніція, у них закінчується пальне, у них закінчується їжа. Те військо скоро буде на ні що не здатне, бо ті солдати траву вже їдять. Вони там швидше з голоду повмирають, ніж Росія їм допоможе. Не буде повітряного мосту, так як то декому здається, як під Сталінградом німці допомагали своїм в армії Паулюса, тому що ви маєте добру ППО. І все, що піднесеться над Дніпром, одразу ж буде українською ППО збите. У зв’язку з цим немає можливості переправити російське військо, яке є на західному березі Дніпра. Зараз росіянам йдеться про те, щоб утримати оборону на східному березі, щоб ви не подолали Дніпро і не вдарили по Криму, бо цього вони бояться найбільше.

Пане генерале, але на що розраховують росіяни? Вони стягують військову техніку, танки, броньовані машини і так далі на півдні. На що вони розраховують? Можливо вони також готують якийсь наступ на Запорізькому напрямку.

На мою думку, Запоріжжя – це є ваш напрямок, то ви маєте звідти вдарити на Маріуполь.

Я вважаю, що це найближчий напрямок до Азовського моря. Чи росіяни в стані зібрати таку перевагу, щоб вдарити на Запоріжжя? Як на мене, не мають таких можливостей, бо той район Херсонської та Запорізької областей хоч і є окупованим, але росіяни не мають там багато війська. І те військо дуже стурбоване, бо вони не можуть дати йому підмогу, оскільки немає ким. Путін хоче протриматись зиму, бо він братиме новобранців. Ви ж знаєте, що він збільшив штат армії на 137 тисяч?

Так.

Це для того, щоб із жовтня набирати новобранців. Він вже бере новобранців, але має серйозну адміністраційну проблему. Російська адміністрація не була готова до війни, вони не готові, не мають запасів, люди уникають війська та військової служби, ухиляються, втікають від неї. І російська адміністрація не опанує тієї ситуації, бо вони не в стані все те охопити, оскільки не готові. Путін наказав перевести економіку з мирного стану та військовий. Планує це зробити від жовтня. Але із жовтня, оскільки та економіка не готова до переходу на військову, він не воєнізує свої фабрики, бо вони не мають людей для роботи у чотири зміни, як він би хотів. У зв’язку з цим росіяни мають серйозні проблеми з новобранцями та із промисловістю, яка б виробляла або ремонтувала йому спорядження. Він сподівається, що протримається зиму і зможе це зробити на весну, матиме більше сил ніж зараз, аби, сідаючи за стіл переговорів, мати аргументи для залякування. На мою думку, зараз ви маєте перевагу і ви маєте диктувати умови. Якщо зараз німці, іспанці та французи не стануть стіною за вами так, як ми стоїмо, то Путін тягнутиме ту війну далі, подовжуватиме її. Якби нам вдалося політично збудувати єдиний фронт і Макрон говоритиме так, як ми говоримо, так само говоритиме й Шольц, то вдасться перемогти Путіна політично і змусити його прийняти ваші умови, бо він же ставити умов не може.

Якщо я вас добре зрозумів, то військової перемоги Путін не може здобути за теперішньої ситуації в межах традиційної війни? Тому бачимо, що зараз вони починають мобілізовувати вже в’язнів, чого можна очікувати від тих так званих російських таборових батальйонів?

Думаю, вони не надто підготовані, це гарматне м’ясо. Поясню інакше, росіяни мають одну проблему – переповнені табори та тюрми, бо там є стільки в’язнів, що вони вже просто місця для них не мають. Вони висилають їх на фронт, щоб вони там загинули, і таким чином вирішити проблему таборів і тюрем, а не отримати перемогу у боротьбі з вами.

Російська армія більш чи менш виснажена, вони не мають багато ресурсів ні людського, ні технічного, але можливо вони намагаються все переформатувати на рівень позиційної війни? Наскільки складно загалом пробити їхню позиційну оборону?

Вони перейшли до оборони на всьому фронті, у них немає іншого виходу, мусять оборонятись.

Натомість ви проводите свої операції акуратно, готуєте кожну операцію, знаєте, де росіяни мають слабкі місця в обороні, знаєте де й коли вдарити. Також, на мою думку, росіяни не мають шансів оборонитися, бо вже не мають такого війська, яке могло б вас затримати. А ви завжди б’єте у зручний для себе час та спосіб. То так, як зробили на Харківському напрямку. Ключовим завданням є ліквідація Херсонського плацдарму, щоб ви відбили Херсон та ліквідували їх на західному березі Дніпра.

Але Росія може пробувати вдарити, наприклад, із півночі через Білорусь, йдеться звичайно про Київ. І звичайно вони знову його не візьмуть, але можуть спробувати.

Не виключаю, що можуть щось зробити.

Але Лукашенко не зробить нічого, бо він панічно боїться революції і вашого війська.

Він вже точно не спить через те, що ви біля кордону стоїте. Бо боїться вас. Чи мають росіяни потенціал, щоб вдарити з півночі? Якби навіть щось мали, то це буде короткий бій, який не змінить ситуації у цій війні. То буде короткий наступ, якщо взагалі їм вдасться. Вони непередбачувані й можливо все, якби вони таки хотіли зробити таку коротку операцію, то ви б їх швидко розбили, бо маєте потенціал, а вони його не мають. Я не виключаю, що якісь бої російська армія пробуватиме робити, але то їм багато не дасть і точно не змінить ходу війни, яку вони програють.

А як загалом ви оцінюєте російський генштаб? Тобто славетних російських генералів, доктрину Герасімова і так далі. Чому виявилося, що вони повністю живуть у іншій реальності?

Напевне ніхто не розуміє, що сталося. Пропаганда була зовсім інша. Американці перед війною теж казали, що російська армія може дійти до Варшави, навчання, які були у НАТО також показували, що танкова армія наносить удар через Білорусь і доходить до Варшави. Так було в навчаннях наших військових. Виявилося, що та армія нічого не варта, бо вона була побита й розбита вами упродовж місяця, й мусила вийти з боїв. Доктрина може й була доброю, проте вона була невиконувана у державній системі Росії, де на кожному рівні всі крадуть та обманюють солдата. Той солдат – останній в ланцюзі забезпечення та харчування, постачання йому всього. Того солдата не враховують, то далі так, як за царя Ніколая було, він є гарматним м’ясом. Отож, ту армію розкрадали. Шойгу має віллу у Франції, його дочка має віллу в Англії, російські керівники мають свої магазини на заході. Перепрошую, а звідки гроші? З пенсії купували вілли у Франції чи Іспанії? Немає таких опцій. Крали всі. І крало вище керівництво, яке на мою думку є авторами того занепаду російської армії. Бо злодіями були командири. Тому така розкрадена армія.

Пане генерале, а наскільки складно було б наприклад взяти Кримський півострів? Наскільки потужно її б обороняли росіяни? Чи вдалося б його взяти доволі швидко?

Умов для того, щоб зараз зайняти Крим, нема. Перехід із Херсону на Крим доволі вузький. Якби росіяни хотіли обороняти Крим, то могли б це робити довго на тому вузькому перешийку. Тоді б українська армія могла вести десантно-морські, десантно-штурмові, операції. Хіба десантами вдалося б перемогти армію в Криму. Тоді як, на мою думку, якби вам вдалося відбити Харківську, Донецьку, Запорізьку, Луганську і Херсонську області, росіяни б захотіли мирних переговорів, а ви тоді маєте бути чіткими: погодимось на мир, коли віддасте нам Крим. І тоді світова думка, і вони теж - бо я думаю, що Путін втратить владу і помірковані зайдуть в Кремль, хто хоче миру, з кого досить тієї війни - погодяться на повернення ситуації з 2014 року, коли Крим був українським. Бо ви на інше не погодитесь, вони в Кремлю не знають про це, але з урахуванням, які жертви ви несете, тепер нема іншого виходу, Зеленський мусить зберегти обличчя, бо обіцяв, що Крим буде українським.

Наскільки складно знищити Кримський міст?

Цей міст є дуже цікавим об’єктом для удару для вас теж. Але я вважаю, що з ударом треба зачекати. Чому? Тому що це така собі квітка у петличку, яку ви у відповідний момент знищите. Бо то буде щось, що втопить Путіна повністю. То була гордість Путіна, той міст, він його відкривав, то була гордість Росії, той Керченський міст. І ви знаєте, коли найкраще той міст знищити. Чекайте на властивий момент, щоб тим мостом добити його вже повністю, потопити Росію та російську армію.

Такий собі цвях у російську труну.