На Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту через поганий стан доріг
В селі Оболоня Долинської територіальної громади на Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту на дорозі державного значення Н-10
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Майже 60 осіб з декількох сіл безперервно ходять пішохідним переходом. Свою акцію пояснюють незадовільним станом дороги Долина - Велика Тур'я.
"Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми; загалом впродовж години 45 хв ходять пішохідним, а 15 хв пропускають транспорт", - повідомила поліція.
Забезпечують правопорядок на місці поліцейські груп реагування патрульної поліції та поліція діалогу.
Співробітники поліції проводять роз’яснювальну роботу з водіями та учасниками акції. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких правопорушень і вирішенні питань виключно у правовому полі.
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