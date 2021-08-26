На Прикарпатті люди частково перекрили рух транспорту через поганий стан доріг

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Майже 60 осіб з декількох сіл безперервно ходять пішохідним переходом. Свою акцію пояснюють незадовільним станом дороги Долина - Велика Тур'я.

"Пропускають частково службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми; загалом впродовж години 45 хв ходять пішохідним, а 15 хв пропускають транспорт", - повідомила поліція.

Забезпечують правопорядок на місці поліцейські груп реагування патрульної поліції та поліція діалогу.

Співробітники поліції проводять роз’яснювальну роботу з водіями та учасниками акції. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких правопорушень і вирішенні питань виключно у правовому полі.