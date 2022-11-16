Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Друзі, сьогодні під час ремонту нашого водогону Дніпро - Миколаїв підірвався автомобіль бригади водоканалу. КамАЗ наїхав на протитанкову міну. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав", – повідомив міський голова.

Ремонтні роботи на водогоні продовжуватимуть.

"Наша перемога дається нам високою ціною. Так само і всі відновлювальні роботи. Тому коли в мене питають про терміни ремонту водогону, я завжди відповідаю: у цьому випадку ми працюємо не на час", – заявив Сєнкевич.

Оскільки комунальники працюють у надзвичайно небезпечних умовах, міський голова попросив набратись терпіння і фахівцям спокійно виконувати свою роботу.

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