На протитанковій міні підірвався автомобіль миколаївського водоканалу
16 листопада під час ремонту водогону Дніпро - Миколаїв підірвався автомобіль бригади водоканалу, працівники не постраждали
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Друзі, сьогодні під час ремонту нашого водогону Дніпро - Миколаїв підірвався автомобіль бригади водоканалу. КамАЗ наїхав на протитанкову міну. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав", – повідомив міський голова.
Ремонтні роботи на водогоні продовжуватимуть.
"Наша перемога дається нам високою ціною. Так само і всі відновлювальні роботи. Тому коли в мене питають про терміни ремонту водогону, я завжди відповідаю: у цьому випадку ми працюємо не на час", – заявив Сєнкевич.
Оскільки комунальники працюють у надзвичайно небезпечних умовах, міський голова попросив набратись терпіння і фахівцям спокійно виконувати свою роботу.
-
В Ізюмському районі на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС
- 13 листопада на деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе