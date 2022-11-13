Автомобіль із працівниками Укрзалізниці підірвався на міні, - є постраждалі

Про це інформує перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами Укрзалізниці, перебуваючи на сільській дорозі з шістьма фахівцями, вибухнув на міні. На щастя, всі живі", — повідомив Єнін.

Заступник міністра внутрішніх справ також звітував, що в неділю вибухотехніки обстежили на Херсонщині близько 3 гектарів території: виявлено майже 40 небезпечних предметів.

У вечірньому зверненні від 12 листопада президент Зеленський повідомив, що сапер отримав поранення під час розмінування адмінбудівлі в Херсоні.

Станом на 13 листопада, із початку тижня, Сили оборони вже звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території Херсонщини.