Автомобіль із працівниками Укрзалізниці підірвався на міні, - є постраждалі
На деокупованій території Херсонщини на міні підірвався автомобіль з робітниками Укрзалізниці, повідомляють про шістьох постраждалих
Про це інформує перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами Укрзалізниці, перебуваючи на сільській дорозі з шістьма фахівцями, вибухнув на міні. На щастя, всі живі", — повідомив Єнін.
Заступник міністра внутрішніх справ також звітував, що в неділю вибухотехніки обстежили на Херсонщині близько 3 гектарів території: виявлено майже 40 небезпечних предметів.
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