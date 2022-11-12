Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи", - заявив Зеленський.

Президент повідомляє, що на деокупованих територіях вибухотехніки вилучили вже більш ніж 2 тис. вибухонебезпечних предметів: мін, розтяжок, боєприпасів.

У самому Херсоні, за словами президента, працюють 10 груп вибухотехніків, поліція та різні підрозділи Сил оборони.

"Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це", - наголошує Володимир Зеленський.

Зеленський також інформує, що 12 листопада один із саперів отримав поранення під час розмінування адмінбудівлі в Херсоні.

"Шановні херсонці, будьте самі обережні та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите", - звертається президент.

Нагадаємо, що з 12 листопада в деокупованому Херсоні відновили роботу обласна військова адміністрація, поліція та СБУ. Також у місті запровадили комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку того ж дня. Голова ОВА повідомив, що тепер діє заборона на рух до міста та з нього, допоки не завершиться робота з розмінування.

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