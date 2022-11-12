У Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у facebook.

"Відновлюємо життя Херсона та області. За дорученням Володимира Зеленського очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, Національна поліція, СБУ вже працюють в місті та області", - зазначив він.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

12 листопада радник Херсонського міського голови Роман Головня повідомив, що в місті наразі не вистачає харчів і ліків, проте гуманітарка вже прямує.