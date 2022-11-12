У Херсоні та області вже працюють голова ОВА, Нацполіція й СБУ
У Херсоні та області вже розпочали роботу голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у facebook.
"Відновлюємо життя Херсона та області. За дорученням Володимира Зеленського очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, Національна поліція, СБУ вже працюють в місті та області", - зазначив він.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- 12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону.
- 12 листопада радник Херсонського міського голови Роман Головня повідомив, що в місті наразі не вистачає харчів і ліків, проте гуманітарка вже прямує.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе