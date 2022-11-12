У Херсоні запровадили комендантську годину та обмежили в'їзд-виїзд

Інформацію Янушевич опублікував на своєму каналі в телеграм.

У місті Херсон від 12 листопада запроваджується комендантська година, що триватиме з 17 години вечора до 8 ранку.

Також очільник обласної адміністрації оголосив про заборону на рух до міста та з нього, допоки не завершиться робота з розмінування міста.

"Повірте, ми все робимо задля того, щоб повернути нормальну життєдіяльність і в місто Херсон, і в Херсонську область", - звертається до мешканців міста та області Ярослав Янушевич.

11 листопада мережею почали ширитися відео, де українські військові здіймають синьо-жовті стяги над Херсоном. Тоді ж ГУР Міністерства оборони України повідомило, що "Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії".

Вночі 12 листопада з'явилося повідомлення від ОК "Південь" про те, що передові підрозділи ЗСУ дійшли до правого берега річки Дніпро.

Пізніше Сили оборони України заявили про розгортання стабілізаційних заходів на території деокупованих населених пунктів Херсонщини.

Вдень радник Херсонського міського голови Роман Головня інформував, що в Херсоні не вистачає продовольства, але гуманітарні вантажі прибудуть у місто.

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