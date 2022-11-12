У Херсоні запровадили комендантську годину та обмежили в'їзд-виїзд
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про заборону на пересування з Херсону та до нього, а також розказав про запровадження комендантської години в місті з 17 вечора 12 листопада до 8 ранку 13 листопада
Інформацію Янушевич опублікував на своєму каналі в телеграм.
У місті Херсон від 12 листопада запроваджується комендантська година, що триватиме з 17 години вечора до 8 ранку.
Також очільник обласної адміністрації оголосив про заборону на рух до міста та з нього, допоки не завершиться робота з розмінування міста.
"Повірте, ми все робимо задля того, щоб повернути нормальну життєдіяльність і в місто Херсон, і в Херсонську область", - звертається до мешканців міста та області Ярослав Янушевич.
- 11 листопада мережею почали ширитися відео, де українські військові здіймають синьо-жовті стяги над Херсоном. Тоді ж ГУР Міністерства оборони України повідомило, що "Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії".
- Вночі 12 листопада з'явилося повідомлення від ОК "Південь" про те, що передові підрозділи ЗСУ дійшли до правого берега річки Дніпро.
- Пізніше Сили оборони України заявили про розгортання стабілізаційних заходів на території деокупованих населених пунктів Херсонщини.
- Вдень радник Херсонського міського голови Роман Головня інформував, що в Херсоні не вистачає продовольства, але гуманітарні вантажі прибудуть у місто.
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