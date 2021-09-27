На референдумі у Швейцарії підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Про це повідомляє ЄП.



На референдумі 64,1% виборців підтримали реформу.

Швейцарія стала 30-ю країною у світі, яка розширила шлюбний статус на одностатеві пари.

Одностатеві пари зможуть спільно всиновлювати дітей - а не тільки дітей, вихованих одним з них, - в той час як лесбійські пари можуть отримати доступ до донорства сперми і запліднення.



Уряд країни ще має визначити, коли відповідні зміни до закону наберуть чинності.