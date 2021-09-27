На референдумі у Швейцарії підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
Жителі Швейцарії підтримали закон, що надає одностатевим парам права на вступ у шлюб і усиновлення
Про це повідомляє ЄП.
На референдумі 64,1% виборців підтримали реформу.
Швейцарія стала 30-ю країною у світі, яка розширила шлюбний статус на одностатеві пари.
Одностатеві пари зможуть спільно всиновлювати дітей - а не тільки дітей, вихованих одним з них, - в той час як лесбійські пари можуть отримати доступ до донорства сперми і запліднення.
Уряд країни ще має визначити, коли відповідні зміни до закону наберуть чинності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.03Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе