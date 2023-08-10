На річницю фальсифікації виборів у Білорусі опозиція здійснила марш у польській Варшаві
9 серпня сотні опонентів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка пройшли маршем через польську столицю Варшаву, аби відзначити третю річницю невдалої спроби повалити його на виборах, які, ймовірно, були сфальсифіковані
Про це інформує Reuters.
Учасники розмахували історичним білоруським червоно-білим прапором, який нині є символом опозиції. На одному з них було гасло "За нашу і вашу свободу".
"Це дуже важливий день, три роки з початку наших протестів проти Лукашенка, який вкрав наші вибори, нашу країну. Ми хочемо, щоб наша країна була вільною, щоб люди в нашій країні були вільні у виборі свого президента", - сказала 54-річна лікарка Світлана Мішурова.
Фото: reutersТакож у Варшаві відбулася зустріч опозиціонерів Лукашенка, які живуть у вигнанні. Вони висловили солідарність і обговорили свою стратегію, яка передбачає видання паспортів "Нової Білорусі".
Опозиція об’єднана ненавистю до режиму Лукашенка, але має розбіжності щодо способу боротьби з ним. Деякі стверджують, що потрібно робити більше для створення збройного руху опору.
Фото: reutersПовідомляється, що створений у серпні 2022 року Світланою Тихановською, самопроголошений уряд Білорусі у вигнанні відкрив понад 20 альтернативних посольств та інформаційних центрів за кордоном.
Нагадаємо, з нагоди третьої річниці фальсифікації виборів у Білорусі в Європейському Союзі оцінили ситуацію із репресіями в країні, назвавши її "гіршою, ніж будь-коли".
Що відомо про вибори у Білорусі та протести
З 1994 року Лукашенко тримає Білорусь у своїх кулаках, використовуючи силовики для того, щоб залякати, бити та арештувати своїх опонентів або змусити їх покинути країну.
9 серпня 2020 року відбулося основне голосування на чергових виборах президента Республіки Білорусь. При цьому ЦВК стверджує, що 40% виборців країни вже проголосувало достроково. Цього ж дня стало відомо, що за результатами офіційного державного екзит-полу чинний на той момент президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 79,7% голосів. Його головна конкурентка – Світлана Тихановська отримала 6,8%.
16 серпня у Мінську в акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів взяли участь сотні тисяч людей. У ході акції протесту опозиціонери висунули вимоги до Олександра Лукашенка. Тоді затримали сотні людей.
Лукашенко пообіцяв опозиції та тим, хто її підтримує, "відповідь" у випадку "провокацій". Білоруси масово протестували проти результатів виборів.
Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування. У придушенні протестів активно брала участь Росія.
Захід вважає вибори в Білорусі в серпні 2020 року невільними й нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.
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