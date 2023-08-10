Про це інформує Reuters.

Учасники розмахували історичним білоруським червоно-білим прапором, який нині є символом опозиції. На одному з них було гасло "За нашу і вашу свободу".

"Це дуже важливий день, три роки з початку наших протестів проти Лукашенка, який вкрав наші вибори, нашу країну. Ми хочемо, щоб наша країна була вільною, щоб люди в нашій країні були вільні у виборі свого президента", - сказала 54-річна лікарка Світлана Мішурова.

Фото: reuters

Також у Варшаві відбулася зустріч опозиціонерів Лукашенка, які живуть у вигнанні. Вони висловили солідарність і обговорили свою стратегію, яка передбачає видання паспортів "Нової Білорусі".

Опозиція об’єднана ненавистю до режиму Лукашенка, але має розбіжності щодо способу боротьби з ним. Деякі стверджують, що потрібно робити більше для створення збройного руху опору.

Фото: reuters

Повідомляється, що створений у серпні 2022 року Світланою Тихановською, самопроголошений уряд Білорусі у вигнанні відкрив понад 20 альтернативних посольств та інформаційних центрів за кордоном.

Нагадаємо, з нагоди третьої річниці фальсифікації виборів у Білорусі в Європейському Союзі оцінили ситуацію із репресіями в країні, назвавши її "гіршою, ніж будь-коли".

Що відомо про вибори у Білорусі та протести

З 1994 року Лукашенко тримає Білорусь у своїх кулаках, використовуючи силовики для того, щоб залякати, бити та арештувати своїх опонентів або змусити їх покинути країну.

9 серпня 2020 року відбулося основне голосування на чергових виборах президента Республіки Білорусь. При цьому ЦВК стверджує, що 40% виборців країни вже проголосувало достроково. Цього ж дня стало відомо, що за результатами офіційного державного екзит-полу чинний на той момент президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 79,7% голосів. Його головна конкурентка – Світлана Тихановська отримала 6,8%.

16 серпня у Мінську в акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів взяли участь сотні тисяч людей. У ході акції протесту опозиціонери висунули вимоги до Олександра Лукашенка. Тоді затримали сотні людей.

Лукашенко пообіцяв опозиції та тим, хто її підтримує, "відповідь" у випадку "провокацій". Білоруси масово протестували проти результатів виборів.

Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування. У придушенні протестів активно брала участь Росія.

Захід вважає вибори в Білорусі в серпні 2020 року невільними й нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.