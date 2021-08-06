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На РівнеАзоті встановлять систему моніторингу якості повітря

6 серпня, 2021 п'ятниця
13:20
Суспільство РівнеАзот

Автоматизовану систему екологічного моніторингу стану повітря запровадять на заводі "РівнеАзот"

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«Система в режимі реального часу контролюватиме наявність та концентрацію забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Нова система визначатиме вміст в повітрі оксиду вуглецю, аміаку, діоксиду азоту», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що зараз фахівці підприємства почали підготовчі роботи для установки нової системи та розробляють всю необхідну документацію для вибору підрядника.

Очікується, що установку системи моніторингу та сертифікації встановлять наступної весни.

Нині на заводі діє лабораторія, яка постійно стежить за станом довкілля.

За словами голови правління ПрAT "PівнеАзот" Михайла Заблуди, рішення встановити автоматизовану систему екологічного моніторингу стану повітря пов'язане з виробничою неполадкою на заводі, що сталася у липні цього року.

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Новини
екологія
Рівнеазот
якість повітря
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