На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Захворіла дитина 1,5 років.

Перші симптоми виникли 1 вересня, 3 вересня дитину госпіталізували з симптомами парезу нижніх кінцівок.

В області працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони проводять епідемрозслідування: пошук контактних осіб, збір і аналізи їх біоматеріалів, детальне вивчення обставин.

Дитина не була щеплена від поліомієліту. Її батьки відмовилися від вакцинації через релігійні переконання.

У МОЗ заявили, що рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року) в 2021 році недостатній, за 8 місяців поточного року щеплено тільки 53% новонароджених.

Вакцина від поліомієліту в Україні є безкоштовною.

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу і воду.



Найбільш вразливі діти у віці до п'яти років, тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.



