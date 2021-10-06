На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ
У Рівненській області підтвердили випадок поліомієліту
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Захворіла дитина 1,5 років.Перші симптоми виникли 1 вересня, 3 вересня дитину госпіталізували з симптомами парезу нижніх кінцівок.
В області працює команда епідеміологів і вірусологів. Вони проводять епідемрозслідування: пошук контактних осіб, збір і аналізи їх біоматеріалів, детальне вивчення обставин.
Дитина не була щеплена від поліомієліту. Її батьки відмовилися від вакцинації через релігійні переконання.
У МОЗ заявили, що рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року) в 2021 році недостатній, за 8 місяців поточного року щеплено тільки 53% новонароджених.
Вакцина від поліомієліту в Україні є безкоштовною.
Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії і слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу і воду.
Найбільш вразливі діти у віці до п'яти років, тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.
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