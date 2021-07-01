На Рівненщині в ДТП загинули двоє іноземців, ще трьох госпіталізовано
30 червня сталась смертельна ДТП на трасі "Київ-Чоп" за участі вантажівки та легкового автомобіля поблизу села Ситне Дубенського району
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
Поліцейські встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою DAF.
У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти ВНЗ: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесник помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували.
Водій вантажівки не постраждав.
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