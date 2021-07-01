На Рівненщині в ДТП загинули двоє іноземців, ще трьох госпіталізовано

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.



Поліцейські встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою DAF.

У салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти ВНЗ: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесник помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували.

Водій вантажівки не постраждав.