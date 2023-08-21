На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, - ГУР
Українська розвідка заявляє, що на російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, проте влада РФ це приховує
Це підтвердив у коментарі LIGA.net представник ГУР Андрій Юсов.
"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.
Юсов заявив, що атаку дрона здійснили люди з центральної Росії, які виконували завдання в координації з ГУР.
"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора.", – стверджує Юсов.
Раніше російський телеграм-канал Baza повідомив, що на територію військової частини у Калузькій області залетів невідомий безпілотник, який вибухнув над злітно-посадковою смугою.
Телеграм-канал Mash заявив, що це був український цивільний дрон, дооснащений посиленою батареєю. У повідомленні стверджується, що безпілотник було збито, а на місці падіння дрона утворилася воронка і спалахнула пожежа, яку загасили без залучення МНС.
LIGA.net наголошує, що аеродром Шайковка використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні, та що саме звідти 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.
- В ніч з 17 на 18 серпня в Москві прогриміли вибухи: влада заявила про падіння уламків в районі Експоцентру.
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