На швейцарському каналі Діаспора ТВ стартувала україномовна телепрограма для біженців

Про це пише Еспресо.TV, посилаючись на пресреліз телекомпанії.



"Діаспора ТВ Швейцарія - це канал для мігрантів різними мовами. Українська стала 17-ою офіційною мовою, якою мовить D-TV. Ідея такої програми виникла в засновника каналу Марка, який хотів дати платформу для розповсюдження інформації і допомоги українським біженцям", - каже очільниця Першого українського форуму live Уляна Перескоцька.



"Цей проєкт має суто соціальний характер. І його основна мета - допомогти українцям, які збігли від війни", - каже засновник телеканалу Марк Бамідель Еманюель.



Пані Перескоцька вже 4 роки живе в Швейцарії і є членом правління Україно-Швейцарської бізнес-асоціації. Вона зібрала волонтерів, громадських активістів, юристів та інших однодумців, які ділилися порадами з українськими біженцями, і розповідали як задовольнити базові потреби у їжі та даху над головою, адаптуватись й налагодити своє життя в Швейцарії.



"Психологічна підтримка - це найперше, що потрібно українцям, які втекли від війни. Люди, які на собі відчули усі жахи російської збройної агресії, мають спершу отямитись від шоку", - каже Анжеліка Коллі-Шамне, доктор психологічних наук, яка була однією з гостей першого ефіру, що пройшов 27 березня.



На першій у Швейцарії україномовній телепередачі своїм досвідом короткого перебування в Швейцарії поділилися й самі біженці. За офіційними даними в цю країну шукати тимчасового прихистку приїхали вже понад 17 тисяч українців.



"Серед запрошених експертів були й ті, хто має досвід журналістів, тому вони раді продовжувати надавати інформацію для людей, вони із задоволенням практикують свою роботу, роблять те, що їм подобається. І, можливо, вони думали, що втратили це, але ось Diaspora TV Switzerland, де вони мають можливість проявити свій професіоналізм", - відзначила Камелія Капрару, проєктний менеджер Diaspora TV Switzerland.



Довідково: Проєкт Diaspora TV Switzerland (D-TV) виходить вже 15 років та мовить 16-ма мовами на всій території конфедерації. Українська стала 17-ою. Пілотний випуск Першого Українського форуму live на різних платформах подивились уже понад 4 000 глядачів. Про її появу робили новини швейцарські медіа (приклади тут Telebaern, Tagesanzeiger, RTS TV, SRF TV). Наступні випуски програми будуть присвячені медицині, освіті й працевлаштуванню українських біженців у Швейцарії.

