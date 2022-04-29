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Головна війна з Росією На Сіверщині Росія намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ на Схід: поруч з кордоном України розміщується частина ворожих підрозділів, - Генштаб

На Сіверщині Росія намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ на Схід: поруч з кордоном України розміщується частина ворожих підрозділів, - Генштаб

29 квітня, 2022 п'ятниця
19:07
війна з Росією Російські військові

На Сіверському напрямку Росія, поруч з кордоном України, розміщує частину своїх підрозділів, щоб не допустити переміщення резервів ЗСУ на Схід

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ поширив у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Білоруси провели перевірку готовності засобів системи ППО. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах нашої Держави з території РБ.

На Сіверському напрямку противник намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності. Є ймовірність демонстраційних дій та провокацій - обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова. Противник намагається розгорнути додаткові артилерійські підрозділи. 

"На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець", - відзначили в Генштабі.

На Донецькому та Таврійському фронті підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Продовжуються артилерійські обстріли наших військ.

На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.

"Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку", - розповіли в ЗСУ.

На Південнобузькому та Бессарабському напрямках Росія наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Продовжується перегрупування, нарощується система вогневого ураження, вдосконалюється інженерне обладнання позицій. Окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.

У Придністров'ї Росія продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.

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