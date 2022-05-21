Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині та Донеччині ворог намагається рухатися з напрямку Рубіжного та Попасної, аби вийти на охоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. У деяких місцях ворог знову готує понтонні переправи, аби збільшити кількість напрямків по якім здійснюється наступ. Окрім активного використання артилерії та авіації, починається зміна тактики, що відзначають наші військові й аналітики Пентагону. Вони починають робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонна тактичних груп, які мають просуватися в населенні пункти більш окремими маленькими групами й захоплювати рубежі. Для цього ворог активно використовує найманців з групи "вагнера", нинішня "ліга". На багатьох напрямках, де відбуваються стики фронтів вони намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців в порівнянні з підрозділами, які терміново формуються шляхом особового складу "ДНР" та "ЛНР", - пояснив Згурець.

Також військовий експерт додав, що на Півдні нашої країни ситуація залишається складною.

"Ворог намагається проводити інженерне облаштування позицій. Підтягує засоби радіоелектронної боротьби, аби впливати на наші системи зв’язку й управління. Підтягує системи артилерії та засоби ППО", - зауважив Згурець.