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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець
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На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець

21 травня, 2022 субота
11:30
війна з Росією знищені "вагнерівці"

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що противник починає робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонна тактичних груп

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині та Донеччині ворог намагається рухатися з напрямку Рубіжного та Попасної, аби вийти на охоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. У деяких місцях ворог знову готує понтонні переправи, аби збільшити кількість напрямків по якім здійснюється наступ. Окрім активного використання артилерії та авіації, починається зміна тактики, що відзначають наші військові й аналітики Пентагону. Вони починають робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонна тактичних груп, які мають просуватися в населенні пункти більш окремими маленькими групами й захоплювати рубежі. Для цього ворог активно використовує найманців з групи "вагнера", нинішня "ліга". На багатьох напрямках, де відбуваються стики фронтів вони намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців в порівнянні з підрозділами, які терміново формуються шляхом особового складу "ДНР" та "ЛНР", - пояснив Згурець.

Також військовий експерт додав, що на Півдні нашої країни ситуація залишається складною.

"Ворог намагається проводити інженерне облаштування позицій. Підтягує засоби радіоелектронної  боротьби, аби впливати на наші системи зв’язку й управління. Підтягує системи артилерії та засоби ППО", - зауважив Згурець.

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