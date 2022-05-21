На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що противник починає робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонна тактичних груп
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині та Донеччині ворог намагається рухатися з напрямку Рубіжного та Попасної, аби вийти на охоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. У деяких місцях ворог знову готує понтонні переправи, аби збільшити кількість напрямків по якім здійснюється наступ. Окрім активного використання артилерії та авіації, починається зміна тактики, що відзначають наші військові й аналітики Пентагону. Вони починають робити ставку на маленькі ротні підрозділи замість батальйонна тактичних груп, які мають просуватися в населенні пункти більш окремими маленькими групами й захоплювати рубежі. Для цього ворог активно використовує найманців з групи "вагнера", нинішня "ліга". На багатьох напрямках, де відбуваються стики фронтів вони намагаються кидати саме вагнерівців, як найбільш підготовлених бійців в порівнянні з підрозділами, які терміново формуються шляхом особового складу "ДНР" та "ЛНР", - пояснив Згурець.
Також військовий експерт додав, що на Півдні нашої країни ситуація залишається складною.
"Ворог намагається проводити інженерне облаштування позицій. Підтягує засоби радіоелектронної боротьби, аби впливати на наші системи зв’язку й управління. Підтягує системи артилерії та засоби ППО", - зауважив Згурець.
- На Луганщині 20 травня росіяни обстріляли близько 50 будинків, підприємство "Азот" і школу, внаслідок чого 6 людей загинуло, 4 постраждали
- Російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.15
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе