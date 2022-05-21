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Ворог готується до великого контрнаступу України на Південному напрямку, - ISW

21 травня, 2022 субота
08:24
війна з Росією ЗСУ гармата гаубиця

Російські війська зміцнюють оборонні позиції та готуються до великого контрнаступу України на Південному напрямку

Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW

Аналітики зі США констатують, що російські війська зосереджені на зміцненні оборонних позицій у Харківській області та на Південному напрямку. Вони звертають увагу, що Генштаб ЗСУ повідомив про створення росіянами вторинних оборонних ліній на Південному напрямку, що вказує на підготовку в цьому районі до великого контрнаступу України та затяжного конфлікту. 

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, росіяни здійснюють обмежені атаки, аби дати своїм силам час для завершення передислокації до Росії та дозволити прибути підкріпленню для захисту позицій, які вони утримують на півночі області. 

Більшість активних наступальних дій РФ обмежується Ізюмсько-Донецькою дугою і районом Попасної та Сєвєродонецька. 

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Харківська область
Харків
Херсон
ЗСУ
Сєвєродонецьк
Південь
Попасна
контрнаступ
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