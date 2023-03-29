Про це інформує Наталка Діденко.

У четвер переважна більшість областей країни буде без опадів, проте залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг на сході.

Вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

А ось холодна погода в Україні потриває.

Найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, місцями, при проясненнях, до -6-9 градусів.

Завтра протягом дня потепліє до +4+10 градусів, у західних областях до +7+12 градусів. Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси.

У Києві 30 березня буде ще холодно, проте сонячно. Без опадів. Вночі -1-4 градуси, вдень +4+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько.

У п'ятницю-суботу відчутно потепліє, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління - ще не остаточне.

Антициклон Liliosa зображений на карті витісняє сніговий циклон.