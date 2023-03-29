На сході мокрий сніг, а у центрі пориви вітру: прогноз погоди на 30 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповідає, антициклон Liliosa витісняє сніговий циклон, відповідно 30 березня в більшості областей України опадів не очікується
Про це інформує Наталка Діденко.
У четвер переважна більшість областей країни буде без опадів, проте залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг на сході.
Вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
А ось холодна погода в Україні потриває.
Найближчої ночі температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, місцями, при проясненнях, до -6-9 градусів.
Завтра протягом дня потепліє до +4+10 градусів, у західних областях до +7+12 градусів. Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси.
У Києві 30 березня буде ще холодно, проте сонячно. Без опадів. Вночі -1-4 градуси, вдень +4+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько.
У п'ятницю-суботу відчутно потепліє, проте не поспішайте ховати теплі речі, бо це скромне потепління - ще не остаточне.
Антициклон Liliosa зображений на карті витісняє сніговий циклон.
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