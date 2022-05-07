На Сході України ЗСУ за добу знищили 107 окупантів
Упродовж 7 травня на Сході України ЗСУ знищили 107 росіян, 11 БМП і 8 танків
Про це у фейсбуці повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Протягом доби росіяни здійснили сім атак на ЗСУ. Українські захисники знищили:
- окупантів - 107;
- танків - 8;
- БТР - 1;
- БМП - 11;
- МТЛБ - 4;
- артилерійських тягачів - 5;
- безпілотників - 2.
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