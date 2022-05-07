На Сході України ЗСУ за добу знищили 107 окупантів

Про це у фейсбуці повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом доби росіяни здійснили сім атак на ЗСУ. Українські захисники знищили:

окупантів - 107;

танків - 8;

БТР - 1;

БМП - 11;

МТЛБ - 4;

артилерійських тягачів - 5;

безпілотників - 2.

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