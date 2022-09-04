Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні повернуто з полону майже 600 людей - це близько 100 цивільних й решта військових. Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор - це понад 3 млн людей примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тис. дітей", - зауважив Смирнов.

За його словами, повернення людей на територію України відбувається дуже складно.

"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей - це понад 30 тис. дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв’язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення діточок. Наразі є 53 дитини, яких повернули", - додав Смирнов.

Росія заявила про депортацію 2 млн українців.

Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, ще 353 дитини загинули та понад 679 отримали поранення

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