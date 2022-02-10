На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зареєстрували рекордні +12,7°С

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.



Цього тижня на станції "Академік Вернадський" був зареєстрований температурний рекорд + 12,7 С°. Також аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше української станції.



Метеоролог 26-ї УАЕ Олександр Надточій зазначив, що попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°.



У центрі повідомляють, що вчені пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".



"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату. Нагадуємо, що в грудні на нашій станції був зафіксований інший рекорд - висота снігового покриву сягнула 3 м", - зазначають у науковому центрі.



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