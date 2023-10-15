На столичних Березняках поліція затримала чоловіка, який бив об асфальт безпритульного кота
У Києві в неділю, 15 жовтня, поліція затримала чоловіка, який намагався вбити та бив об асфальт безпритульного кота - йому загрожує 8 років позбавлення волі
Про це пише поліція Києва.
"Сьогодні, 15 жовтня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їх сусід б'є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинитись", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події правоохоронці з'ясували, що тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві мешканці допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник - ним виявився 38-річний чоловік.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). За скоєне затриманому загрожує до восьми років в'язниці, досудове розслідування триває, правоохоронці зʼясовують мотиви таких дій фігуранта.
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