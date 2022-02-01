На столичній Оболоні загинув чоловік після падіння з вікна багатоповерхівки

Про це повідомляють Вартові. Еспресо.



Інцидент стався на вулиці Йорданській. Чоловік випав з 10 поверху п'ятнадцятиповерхівки. Як повідомляють Вартові. Еспресо, йому було близько 50 років.







Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.



Особу чоловіка встановити поки не вдалося. Також поки невідомо, чи це був нещасний випадок чи самогубство.



На місці для з'ясування обставин працює слідчо-оперативна група.















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