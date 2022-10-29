На столичному Майдані попрощалися з командиром морпіхів Максимом Токаревим

Про це повідомило Суспільне.

Стало відомо, що Максим Токарев загинув під час виконання бойового завдання: під час повернення на базу потрапив на розтяжку, уламок пошкодив артерію.

Військовому було 26 років, через 2 місяці у чоловіка мало відбутися весілля з нареченою, з якою були разом 9 років.

Як розповіла подруга Токарева Олександра Сулименко, він пішов воювати близько 4 років тому, кинув роботу менеджера в офісі й став військовим, тому що хотів захищати Україну.

"Як раз у лютому мав закінчуватися його контракт, він планував одружитися на своїй нареченій, з якою разом був зі школи. Але почалася війна і жодного разу за 8 місяців не було ротації у нього. Кілька місяців тому його зробили командиром відділення. Він дуже дбав про всіх своїх хлопців завжди. Так само і перед смертю: виводив хлопців з локації де були на завданні й не помітив розтяжку, вибухнула бомба й уламком вразила артерію. З усіх загинув він один, бо йшов перший", - розповіла Сулименко.

Шкільний товариш Максима Токарева розповів, що він обрав шлях захищати Україну свідомо.

"У 2021 році року він ходив в школу народного помічника народного депутата, працював для України, хотів це робити для України. У нього був вибір продовжувати свою справу в політиці, але він обрав шлях захищати нас свідомо", - розповів Олексій Сонцев.

Бойовий побратим Токарева розповів, як вони встановлювати український прапор під Мар'їнкою.

"Ми просто все обдумали, обидва пішли туди встановили... це було з 23-го на 24-е серпня і повернулись ну якихось зайшли тихо вийшли вранці зробили це...Мені подобалася відповідальність, завзятість, то як ми до цього підходимо", - розповів військовий.

Після панахиди у Михайлівському соборі, Максима Токарева поховають на Лук‘янівському цвинтарі.

29 жовтня стало відомо, що захищаючи Україну, на російсько-українській війні загинув коломиянин Ігор Калин – воїн-розвідник 10-ї гірсько-штурмової бригади.

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