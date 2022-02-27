На Суми рухається велика колона ворожої техніки
Місцевих мешканців закликали не залишати свої будинки
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"З боку Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки"- йдеться в повідомленні.
Цивільних мешканців просять бути в безпечному місці і не виходити без потреби на вулицю. Також їх закликають триматися подалі від вікон.
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