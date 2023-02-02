На Сумщині більше ніж 100 прильотів внаслідок російських обстрілів 1 лютого
За день, 1 лютого, російські терористи завдали 129 ударів по території Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росія обстріляла 4 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Шалигинської, Есманьської. Зафіксовано 129 прильотів.
По Білопільській громаді росіяни били з міномету (18 прильотів, а потім ще 30), а також було 40 пострілів з АГС (автоматичний гранатомет).
Великописарівська громада: зафіксований мінометний обстріл − 1 прильот. Есманьська громада: 22 прильоти з мінометів зафіксовано за день в різних куточках громади.
"Шалигинська громада також була під мінометним вогнем: з 12:30 росіяни кинули 10 мін по території громади, а через годину − ще 3. Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї (5 черг з кулемета)", - пише ОВА.
Попередньо у всіх випадках обійшлось без наслідків.
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