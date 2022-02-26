На Сумщині ДРГ та авіація розкидають заміновані цінні речі та дитячі іграшки, - ВЦА
В Сумській області російські окупанти розповсюджують заміновані цінні речі та дитячі іграшки
Про це повідомляє Сумська ВЦА у Facebook.
"Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових", - йдеться у повідомленні.
Також подібні речі розповсюджують ДРГ.
"Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чипати та терміново повідомляти про такі факти"
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