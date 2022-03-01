На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону. Фото

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



За даними слідства, напередодні, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці.





Фото: Офіс генпрокурора



Відтак, зараз проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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