На Сумщині окупанти влаштували провокацію на українсько-російському кордоні

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.



"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — розповів Живицький.





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