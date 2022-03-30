На Сумщині окупанти влаштували провокацію на українсько-російському кордоні
У Сумській області на пункті пропуску "Рижівка" росіяни поставили свій БТР і самі ж його підірвали
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.
"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — розповів Живицький.
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