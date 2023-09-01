На Сумщині попередили про загрозу ударних БПЛА
Після 16:00 п'ятниці, 1 вересня, у Сумській області оголосили про загрозу ударних БПЛА
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
"Сумщина – загроза застосування ударних БПЛА!", - йдеться у повідомленні о 16:20.
О 16:15 у Сумській області оголосили про повітряну тривогу.
- Зранку п'ятниці, 1 вересня, російські терористи запустили крилаті ракети "Калібр" для обстрілу України.
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