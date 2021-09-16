На Сумщині прикордонники облаштовують загородження на українсько-російському кордоні

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Держприкордонслужба проводить посилене облаштування на ділянці українсько-російського кордону. Роботи тривають в межах Сумської області.

Зазначено, що встановлення таких фортифікаційних елементів ускладнює дії окупанта у випадку збройної агресії.





Так, для облаштування в рамках взаємодії залучена спеціальна військова інженерна техніка прикордонного загону та інших органів охорони кордону.

Крім того, співробітники ДПСУ активізували роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які мають надаватися органам прикордонного відомства для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.





У практику впроваджується комплексна модель охорони і захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.





Нагадаємо, у Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя, поранивши керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.

Також російські окупаційні війська обстріляли селище Тарамчук на Донеччині. Пошкоджено житлові будинки і лінії електропередач, селище знеструмлене.

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