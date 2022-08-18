На Сумщині росіяни вранці обстріляли з артилерії будинки та школу
У Павлівці на Сумщині 18 серпня росіяни ствольною артилерією пошкодили будинки та зруйнували школу
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Білопільська громада: наслідки ранкового обстрілу. 15 прильотів зі ствольної артилерії по селу Павлівка. Русня била по цивільним: пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та зруйнована школа", - наголосив він.
За словами Дмитра Живицького, жертв серед місцевих немає.
- 17 серпня пообіді росіяни обстріляли Сумську область. Є влучання в приватні будинки, цивільні об'єкти та лінію електропередачі.
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