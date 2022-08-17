Окупанти обстріляли громаду на Сумщині: пошкоджено будинки, школу, лінію електропередачі
17 серпня пообіді рашисти обстріляли Сумську область. Є влучання в приватні будинки, цивільні об'єкти та лінію електропередачі
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні пообіді росіяни обстріляли село в Есманській громаді. Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирних людях і цивільним об'єктам", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в будинках приватного сектору пошкоджені вікна й паркани. У деяких домівках уламки снарядів попробивало стіни. Зафіксували руйнування у приміщеннях школи та Будинку культури.
Крім того, пошкоджено лінію електропередач.
Нині інформацію про постраждалих уточнюють.
- У понеділок, 15 серпня, станом на 21:30 російські окупанти 4 рази обстріляли Шалигинську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.
- За день, 16 серпня, російський агресор обстріляв території Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад Сумщини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе