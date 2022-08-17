Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні пообіді росіяни обстріляли село в Есманській громаді. Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирних людях і цивільним об'єктам", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в будинках приватного сектору пошкоджені вікна й паркани. У деяких домівках уламки снарядів попробивало стіни. Зафіксували руйнування у приміщеннях школи та Будинку культури.

Крім того, пошкоджено лінію електропередач.

Нині інформацію про постраждалих уточнюють.

У понеділок, 15 серпня, станом на 21:30 російські окупанти 4 рази обстріляли Шалигинську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

За день, 16 серпня, російський агресор обстріляв території Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад Сумщини.

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