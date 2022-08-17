Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад. Зафіксовано близько 130 прильотів.

"Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів. Білопільська громада: з 15:10 до 16:35 з території РФ вівся мінометний обстріл − 20 прильотів. Продовжився мінометний обстріл громади о 20:12 – 23 прильоти. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів, з території РФ, це вже близько 21:00. Миколаївська громада: о 15:20 ворог почав обстріл з 122 мм ствольної артилерії − 10 прильотів, а з 15:35 до 15:50 − ще 10 прильотів", - написав Живицький.

На території Шалигінської громади відбувся обстріл зі ствольної артилерії. З 15:50 − 8 прильотів, о 16:40 − 7 прильотів, близько 17:00 − ще 6.

Краснопільська громада постраждала о 17:33, коли з території РФ було здійснено мінометний обстріл − 2 прильоти. Продовжився обстріл з 20:10 − 10 прильотів.

"На щастя - без постраждалих. По вечірнім обстрілам уточнюється інформація щодо руйнувань", - підсумував голова Сумської ОВА.

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