На Сумщині зафіксовано 130 прильотів. Росія обстріляла 5 громад
За день, 16 серпня, російський агресор обстріляв території Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад Сумщини
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад. Зафіксовано близько 130 прильотів.
"Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів. Білопільська громада: з 15:10 до 16:35 з території РФ вівся мінометний обстріл − 20 прильотів. Продовжився мінометний обстріл громади о 20:12 – 23 прильоти. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів, з території РФ, це вже близько 21:00. Миколаївська громада: о 15:20 ворог почав обстріл з 122 мм ствольної артилерії − 10 прильотів, а з 15:35 до 15:50 − ще 10 прильотів", - написав Живицький.
На території Шалигінської громади відбувся обстріл зі ствольної артилерії. З 15:50 − 8 прильотів, о 16:40 − 7 прильотів, близько 17:00 − ще 6.
Краснопільська громада постраждала о 17:33, коли з території РФ було здійснено мінометний обстріл − 2 прильоти. Продовжився обстріл з 20:10 − 10 прильотів.
"На щастя - без постраждалих. По вечірнім обстрілам уточнюється інформація щодо руйнувань", - підсумував голова Сумської ОВА.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 39.91
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе