На Сумщині російський безпілотник скинув вибухові пристрої на житловий будинок
У вівторок, 28 лютого, російські терористи обстріляли цивільне населення Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
О 14:41 росіяни використали БПЛА для обстрілу села Олександрівка Великописарівської громади. З безпілотника терористи скинули два вибухові снаряди на приватний житловий будинок. Домівку було пошкоджено.
Після цього з мінометів було обстріляне село Старікове Шалигинської громади. З 15:55 до 16:35 зафіксовано 14 прильотів. Пошкоджено 4 житлові будинки. Один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного − були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна.
Загалом у Сумській області за день, 28 лютого, зафіксовано 106 прильотів. Також були обстріляні Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Краснопільська та Есманська громади, але у цих громадах обійшлось без наслідків та жертв.
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