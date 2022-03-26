На Сумщині цивільним заборонили відвідувати ліси

Про це повідомила міськрада Сум у Telegram.

Голова ОВА Дмитро Живицький підписав розпорядження про заборону відвідування лісів і в'їзду на їх території на автомобілях та іншій техніці. Обмеження введені на період воєнного стану.

Також повідомляється, що рішення прийнято для попередження лісових пожеж. Заїжджати в ліс можна, якщо по ньому проходить транзитна дорога.

Заборона не поширюється на ЗСУ та інші військові формування, а також на органи влади та постійних лісокористувачів.

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Нагадаємо, раніше аналогічну заборону введено в Черкаській, Рівненській та Київській областях.