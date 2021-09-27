На Сумщині у двох закладах освіти виявили випадки COVID-19: там не вакцинувались 80% персоналу

Про це повідомляється на сайті Сумської ОДА.

"Наразі два заклади освіти не мають права працювати в умовах жовтої зони у звичайному режимі. Адже у цих закладах виявлено COVID-19, тож їх колективи сьогодні проходять тестування", - повідомила директор обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова.

Так, за минулі вихідні на Сумщині провакцинувались 1050 педагогічних працівників. Водночас захворюваність на коронавірус в області дуже зросла. В результаті, на самоізоляцію пішли 48 класів. А загалом на сьогодні в області хворіє 133 дитини і 53 педагоги.

Голова ОДА Дмитро Живицький наголосив, що ситуація виявлення інфекції в колективах шкіл, де щеплення отримали менш ніж 80% працівників, є прогнозованою і засвідчує необхідність вчасно вакцинуватися.

Нагадаємо, в ОПУ заявили, що Міністерства та центральні органи виконавчої влади України за два тижні мають відзвітувати про перебіг вакцинації своїх працівників.

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