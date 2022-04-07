На Сумщині українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів

Про це йдеться в повідомленні генерального прокурора України Ірини Венедіктової.



Вона відзначила, що окупанти крутилися біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ бійців України, мародери все ж вирішили не втікати. В результаті, українські захисники ліквідували 5 військових та взяли у полон ще трьох окупантів.



"Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумскої області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить", – йдеться у повідомленні Венедіктової.

6 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що на цей час вигнали всі російські війська з території області та декілька днів продовжується зачистка.

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