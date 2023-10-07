На Сумщині заарештували "цілительку", яка виманила у жінки майже 2 млн грн
Жителька Сум виманила у жінки майже 2 мільйони гривень за нібито надання "цілительських" послуг: її заарештували за підозрою у шахрайстві
Про це інформує пресслужба поліції Сумської області.
Правоохоронці у ході досудового розслідування встановили, що 27-річна жінка в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої нібито екстрасенсорні здібності. Також вона опублікувала фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність. На її оголошення відгукнулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя.
"Підозрювана, розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Жительку Сум затримали під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень.
Їй повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше ворожці з Тернопільщини та столичному адвокату повідомили про підозру. Вони обіцяли допомогти закрити кримінальну справу щодо чоловіка з Буковини, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.
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