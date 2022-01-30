"На суші, на морі та в повітрі". Британія посилить військову присутність по усій континентальній Європі

З такою заявою виступив британський прем’єрміністр Борис Джонсон, пише KyivPost.



Пропозиція, яку буде зроблено начальникам військ НАТО наступного тижня, може призвести до того, що Лондон подвоїть приблизно 1150 військовослужбовців Великої Британії, які зараз перебувають у країнах Східної Європи, повідомляє його офіс.



"Цей пакет буде давати чіткий сигнал Кремлю - ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу активність, і ми завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям ворожості Росії", - наголосив британський прем'єр.



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"Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі", - додав він.



Британський лідер заявив, що якщо президент Росії Путін вибере "кровопролиття і руйнування" в Україні, це буде "трагедією для Європи".



"Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього", ,- наголосив Борис Джонсон.





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