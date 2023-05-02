На Сватівському напрямку росіяни готуються до оборони, - командир роти ЗСУ Федоренко
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко повідомив, що на Сватівському напрямку російські підрозділи готуються до оборони, в очікуванні контрнаступу ЗСУ
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація трішки змінилась. Якщо говорити про Сватівський напрямок, то противник по більшій частині лінії фронту переходить в оборону. Росіяни в очікуванні нашого контрнаступу. Проте вони не полишають надії покращити свої позиції та положення. Саме тому ворог продовжує працювати ударно-штурмовими групами на Сватівському напрямку. Така сама ситуація і біля міста Кремінна", - розповів Федоренко.
Командир роти додав, на Бахмутському напрямку продовжуються важкі бої.
"Росіяни намагаються намацати слабке місце в нашій обороні. Успіху ворог немає та зазнає великих втрат. Вчора на Сватівському напрямку вдалось виявити та знищити групу противника, яка намагалась провести розвідку. На Бахмутському напрямку ситуація зовсім інша. Кремль ставить задачу захопити Бахмут до 9 травня. Відповідно противник концентрує великі сили на цей напрямок", - додав він.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ українські сили оборони знищили 191 420 російських військових
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.77
- Актуальне
- Важливе