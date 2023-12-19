У Києві та Львові курсуватимуть Різдвяні експреси - ретро-поїзди на паровій тязі
На новорічні свята Укрзалізниця призначила в Києві та Львові Різдвяні експреси - поїзди у ретро-стилі з локомотивами на паровій тязі. Такі поїзди курсуватимуть країною 4 дні
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Різдвяні експреси курсуватимуть 23, 24, 30 і 31 грудня.
У столиці святкові поїзди відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та 12:40.
У Львові - тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.
Квитки на ретро-поїзд можна придбати у застосунку та чат-ботах Укрзалізниці: для Києва за запитом "Київ-Пасажирський - Київ-Казковий", для Львова "Львів - Львів-Казковий".
30% місць у вагонах виділено для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, військовослужбовців та пасажирів інших соціальних категорій.
Укрзалізниця радить приходити на вокзал раніше, щоб встигнути зробити фото біля паровоза та взяти участь у святковій програмі. У вагонах для дітей організують розваги, смаколики та подарунки.
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