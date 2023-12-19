У Києві та Львові курсуватимуть Різдвяні експреси - ретро-поїзди на паровій тязі

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Різдвяні експреси курсуватимуть 23, 24, 30 і 31 грудня.

У столиці святкові поїзди відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та 12:40.

У Львові - тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

Квитки на ретро-поїзд можна придбати у застосунку та чат-ботах Укрзалізниці: для Києва за запитом "Київ-Пасажирський - Київ-Казковий", для Львова "Львів - Львів-Казковий".

30% місць у вагонах виділено для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, військовослужбовців та пасажирів інших соціальних категорій.

Укрзалізниця радить приходити на вокзал раніше, щоб встигнути зробити фото біля паровоза та взяти участь у святковій програмі. У вагонах для дітей організують розваги, смаколики та подарунки.