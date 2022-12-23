Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра, на Святвечір за григоріанським календарем, в західних, північних областях України, на Вінниччині та Одещині буде дощ.

У східних областях України, у більшості центральних та південних - переважатиме суха погода, проте тумани можуть збільшувати вологість.

Напередодні Різдва повсюди в Україні очікується тепла погода - впродовж завтрашнього дня +2+7 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +11 градусів.

У Києві 24 грудня пройде дощ. Вітер південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, а ввечері 0+2 градуси.

На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає, тому дощ зміниться снігом.

Загалом тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.

"Хто готуватиме кутю завтра, хто 6-го січня, кожен вирішує для себе і своєї родини. Головне, що ми всі все одно разом, де б ми, українці, зараз не були, ми знаємо, що для нас головне, і що із найкращими на світі ЗСУ, з чудовими людьми, під Божою опікою, з Богом та світлом у серці наше Різдво завжди з нами!" - наголосила синоптик.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb