На Святвечір, 24 грудня, в західних, північних областях, на Вінниччині та Одещині буде дощ: Прогноз погоди від Наталки Діденко
24 грудня циклон з атмосферними фронтами підсунеться близько до наших західних кордонів - тому опади там можуть бути ряснішими
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Завтра, на Святвечір за григоріанським календарем, в західних, північних областях України, на Вінниччині та Одещині буде дощ.
У східних областях України, у більшості центральних та південних - переважатиме суха погода, проте тумани можуть збільшувати вологість.
Напередодні Різдва повсюди в Україні очікується тепла погода - впродовж завтрашнього дня +2+7 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +11 градусів.
У Києві 24 грудня пройде дощ. Вітер південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, а ввечері 0+2 градуси.
На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає, тому дощ зміниться снігом.
Загалом тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.
"Хто готуватиме кутю завтра, хто 6-го січня, кожен вирішує для себе і своєї родини. Головне, що ми всі все одно разом, де б ми, українці, зараз не були, ми знаємо, що для нас головне, і що із найкращими на світі ЗСУ, з чудовими людьми, під Божою опікою, з Богом та світлом у серці наше Різдво завжди з нами!" - наголосила синоптик.
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