На Тайвані горів 13-поверховий будинок, 46 загиблих
У ніч на 14 жовтня на півдні Тайваню сталася масштабна пожежа — горів 13-поверховий будинок
Рятувальники повідомили про 46 жертв та 41 постраждалого, пише AFP.
Будівля загорілася близько 3:00 ночі, вогонь знищив багато поверхів. На ранок будівля продовжувала горіти, рятувальники намагаються повністю загасити пожежу. Причина пожежі поки не повідомляється.
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