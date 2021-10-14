На Тайвані горів 13-поверховий будинок, 46 загиблих

Рятувальники повідомили про 46 жертв та 41 постраждалого, пише AFP.

Будівля загорілася близько 3:00 ночі, вогонь знищив багато поверхів. На ранок будівля продовжувала горіти, рятувальники намагаються повністю загасити пожежу. Причина пожежі поки не повідомляється.

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