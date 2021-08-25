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На території Афганістану залишається ще близько 90 українців, – МЗС

25 серпня, 2021 середа
15:36
Світ Афганістан

На території Афганістану наразі залишається близько 90 громадян України, дипломати опрацьовують можливі шляхи їх евакуації

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.
"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин у безпечних умовах.

"Але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", - зауважив речник МЗС.

Ніколенко нагадав, що Україна здійснила вже три евакуаційні рейси після загострення ситуації в Афганістані. Зокрема, 23 серпня евакуйовано 41 українця та 57 афганців.

  • Нагадаємо, що 65 евакуйованих Україною афганців просять статусу біженця.
  • Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.

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