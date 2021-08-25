На території Афганістану залишається ще близько 90 українців, – МЗС

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"На території Афганістану продовжує залишатися близько 90 громадян України. МЗС та наше посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації наших громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів", - зазначив Ніколенко.



Він додав, що пріоритетом є евакуація українських громадян та членів їхніх родин у безпечних умовах.



"Але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", - зауважив речник МЗС.



Ніколенко нагадав, що Україна здійснила вже три евакуаційні рейси після загострення ситуації в Афганістані. Зокрема, 23 серпня евакуйовано 41 українця та 57 афганців.

Нагадаємо, що 65 евакуйованих Україною афганців просять статусу біженця.

Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.