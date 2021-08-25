65 евакуйованих Україною афганців просять статусу біженця

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "УП".

"Протягом останніх півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Кабула (16, 22 та 23 серпня –ред.), які доставили як громадян України, так і іноземців, які зверталися до України за допомогою, аби залишити межі Афганістану через ситуацію, яка склалася в цій країні.

Нагадаємо, евакуацію з аеропорту Кабула організовало МЗС України.

За словами спікера прикордонників, загалом трьома рейсами в Україну прибуло понад 250 пасажирів, серед яких більше 50 громадян України, а також іноземці з інших країн, але переважна більшість – громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі.



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"В межах компетенції ДПСУ забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Під час заходів оформлення 65 громадян Афганістану подали заяви про отримання статусу біженця в Україні. Їх разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються", - розповів він.

Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила межі України, придбавши квитки до різних країн світу.



В ніч на 16 серпня Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.

21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

23 серпня третій борт України покинув летовище Кабула та вивіз з захопленої ісламістами країни понад 100 українців