65 евакуйованих Україною афганців просять статусу біженця
У Держприкордонслужбі заявляють, що 65 громадян Афганістану, евакуйованих Україною вже запросили статус біженця у нашій державі
Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "УП".
"Протягом останніх півтора тижня в Україну прибули три евакуаційні рейси з Кабула (16, 22 та 23 серпня –ред.), які доставили як громадян України, так і іноземців, які зверталися до України за допомогою, аби залишити межі Афганістану через ситуацію, яка склалася в цій країні.
Нагадаємо, евакуацію з аеропорту Кабула організовало МЗС України.
За словами спікера прикордонників, загалом трьома рейсами в Україну прибуло понад 250 пасажирів, серед яких більше 50 громадян України, а також іноземці з інших країн, але переважна більшість – громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі.
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"В межах компетенції ДПСУ забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Під час заходів оформлення 65 громадян Афганістану подали заяви про отримання статусу біженця в Україні. Їх разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються", - розповів він.
Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила межі України, придбавши квитки до різних країн світу.
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