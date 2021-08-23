З Кабула відлетів третій евакуаційний літак з понад сотнею українців на борту

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту Кримської платформи, передає "Укрінформ".



“Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На його борту - понад 100 українських громадян”, - зазначив міністр.



Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна разом із тими афганцями, які сьогодні стикаються з загрозою.

Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Перший український борт вилетів з країни в ніч з 15 на 16 серпня

Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.

21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України