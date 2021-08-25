У Міноборони РФ заявляють, що евакуюють українців з Кабула
Міноборони РФ відправило до Афганістану чотири літаки для евакуації понад півтисячі людей
Про це повідомляє ТАСС.
"25 серпня організована евакуація літаками військово-транспортної авіації з території Афганістану понад 500 громадян РФ, держав-членів ОДКБ (Білорусі,, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану) та України", - йдеться у повідомленні.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Перший український борт вилетів з країни в ніч з 15 на 16 серпня
- Згодом, 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 17 серпня відправлять рейс з України в Афганістан для евакуації громадян.
- 21 серпня 2021 року, із аеропорту Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
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