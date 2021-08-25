Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня

Про це повідомляє Голос Америки.

Байден повідомив, що сили коаліції мають намір вивезти з Кабула ще 12 тис. людей.

"Ми готові завершити операцію 31 серпня, і що швидше це відбудеться - то краще", - підкреслив президент США.

Він додав, що дав доручення Пентагону і Держдепартаменту розробити план у разі "непередбачених обставин" які можуть ускладнити процес евакуації.

Байден заявив, що таліби зробили кроки, аби полегшити евакуацію, але згадав, що в районі аеропорту відбулося кілька перестрілок.

"Ніхто не має вірити "Талібану" на слово, ми будемо стежити за їхніми діями", - підсумував президент.

Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".