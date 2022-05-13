На території Дніпропетровської області немає російських військ, - Вілкул

Про це повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ, а на території області немає ворожих військ.

"Оперативна ситуація на нашому напрямку залишається напруженою, але без істотних змін. Наступальні плани орків зазнають невдачі. Ворога на території Криворізького району та області – немає. Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією", - написав Олександр Вілкул.

Укріплюється лінія оборони.

"Продовжуємо будівництво нових захисних споруд, зміцнюємо всі лінії оборони. Тільки важкої техніки постійно працює понад сто одиниць. Допомагаємо матеріально-технічним забезпеченням наших військових частин. Закуповуємо та передаємо військовим сучасні засоби зв'язку, ноутбуки, квадрокоптери. Війна йде на новому рівні 21 століття і нашим захисникам все це необхідно для успішних дій", - йдеться у звіті голови Криворізької ВА.

12 травня у Херсонській області російські окупанти обстріляли колону автомобілів з людьми, які намагались евакуюватись на контрольовану частину України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb