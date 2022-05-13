На території Дніпропетровської області немає російських військ, - Вілкул
Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що на території Дніпропетровської області немає російських військ
Про це повідомив голова Криворізької ВА Олександр Вілкул.
За словами Вілкула, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ, а на території області немає ворожих військ.
"Оперативна ситуація на нашому напрямку залишається напруженою, але без істотних змін. Наступальні плани орків зазнають невдачі. Ворога на території Криворізького району та області – немає. Ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією", - написав Олександр Вілкул.
Укріплюється лінія оборони.
"Продовжуємо будівництво нових захисних споруд, зміцнюємо всі лінії оборони. Тільки важкої техніки постійно працює понад сто одиниць. Допомагаємо матеріально-технічним забезпеченням наших військових частин. Закуповуємо та передаємо військовим сучасні засоби зв'язку, ноутбуки, квадрокоптери. Війна йде на новому рівні 21 століття і нашим захисникам все це необхідно для успішних дій", - йдеться у звіті голови Криворізької ВА.
- 12 травня у Херсонській області російські окупанти обстріляли колону автомобілів з людьми, які намагались евакуюватись на контрольовану частину України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе